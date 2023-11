Wissen (Sieg) – Sachbeschädigung an einem Pkw durch Reifenstechen

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa

Wissen (Sieg) (ots) –



Im Zweitraum 25.-26.10.2023 wurde bei dem abgestellten Pkw VW Fox eines 40-Järhigen ein Reifen beschädigte. Der Geschädigte bemerkte einen luftleeren vorderen Reifen an dem Fahrzeug. Bei genauerer Betrachtung konnte eine Einstichstelle festgestellt werden.

Hinweise an die Polizeiwache Wissen.



