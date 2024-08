Wissen (Sieg) – Farbschmierereien an der DRK-Wache

In der Nacht 02.03.08.2024 beschmierten unbekannte Täter die Fassade der DRK-Wache in der Wissener Innenstadt mit silberner Farbe.

Anzeige

Wissen (Sieg) (ots) –



In der Nacht 02./03.08.2024 beschmierten unbekannte Täter die Fassade der DRK-Wache in der Wissener Innenstadt mit silberner Farbe. Ebenso wurde ein Gartentor mit einem Graffititag beschädigt.

Hinweise zu den Taten an die Polizeiwache Wissen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiwache Wissen

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02742-9350



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell