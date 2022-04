Wissen – Schwere Brandstiftung

57537 Wissen, Rathausstraße 37 (ots) – Am Fr. 29.04.2022, gegen 02:22 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Betzdorf ein Brand mehrerer Mülltonnen in der Hauseinfahrt eines Mehrfamilienhauses, unmittelbar gegenüber des Regio-Bahnhofes Wissen, gemeldet.

57537 Wissen, Rathausstraße 37 (ots) –



Am Fr., 29.04.2022, gegen 02:22 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Betzdorf ein Brand mehrerer Mülltonnen in der Hauseinfahrt eines Mehrfamilienhauses, unmittelbar gegenüber des Regio-Bahnhofes Wissen, gemeldet. Das offensichtlich von den Mülltonnen ausgehende Feuer griff auf die Hausfassade über. Durch die Hitze hatte sich die gesamte mit Styropor verkleidete Unterdecke der überbauten Hauseinfahrt aufgelöst und war auf den PKW des Hausbesitzers getropft. Weitere dort abgestellte Gegenstände wie Kinderwagen und andere wurden ebenfalls beschädigt. An dem Fahrzeug entstand vermutlich Totalschaden. Durch die alarmierte Feuerwehr Wissen konnte der Brand schnell gelöscht werden. An dem Gebäude und dem Pkw entstanden vermutlich mehrere 10.000,-EUR Sachschaden. Die Brandursache ist ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen im Umfeld des Regio-Bahnhofs geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalinspektion Betzdorf oder der Polizeiwache Wissen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell