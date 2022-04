Wissen – Schrottdiebstahl / Kontrolle Schrotthändler

57537 Hövels, B 62, Niedergüdeln (ots) – Am Do. 28.04.2022, gegen 14:10 Uhr Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen in Niedergüdeln ein Schrottsammlerfahrzeug.

Am Do., 28.04.2022, gegen 14:10 Uhr Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen in Niedergüdeln ein Schrottsammlerfahrzeug. Bei der Überprüfung konnte der Fahrer weder eine notwendige Reisegewerbekarte noch eine Sammelgenehmigung vorzeigen. Der 27-jährige Fahrzeugführer konnte nur in digitaler Form eine Fahrerlaubnis vorlegen. Überprüfungen im Hinblick auf die bestehende Fahrerlaubnis sind noch nicht abgeschlossen. Es besteht der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Außerdem bestand eine Sachfahndungsausschreibung wegen fehlendem Versicherungsschutz für den benutzten Peugeot-Transporter. Das Fahrzeug wurde an Ort und Stelle stillgelegt und die Kennzeichen entstempelt. Bei der Überprüfung des Ladegutes stellten die Beamten u.a. 8 aufgewickelte Rollen schwarz ummanteltes Aluminiumkabel (ca. 250 kg) fest. Dieses Kabel wies teilweise Grünspan auf und stammt zweifelsfrei nicht aus einem Privathaushalt sondern dürfte vielmehr vermutlich von einer Baustelle entwendet worden sein. Das Material hat einen geschätzten Wert von ca. 4500,-EUR. Transporter und Ladung wurden sichergestellt. Zeugen oder Geschädigte, die Hinweise auf die Herkunft des Alukabels geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



