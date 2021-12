Wissen – Schrottdiebstahl

57539 Bitzen, Fichtenweg 8 (ots) – In einem nur kurzen Zeitabschnitt der Abwesenheit zwischen 13:25 Uhr und 13:40 Uhr, entwendeten vermutlich unbekannte Schrottsammler am Sa. 04.12.2021, einen vor dem Anwesen abgestellten Heizkörper sowie weitere in einem Eimer gesammelten Altmetalle.

In einem nur kurzen Zeitabschnitt der Abwesenheit zwischen 13:25 Uhr und 13:40 Uhr, entwendeten vermutlich unbekannte Schrottsammler am Sa., 04.12.2021, einen vor dem Anwesen abgestellten Heizkörper sowie weitere in einem Eimer gesammelten Altmetalle. Nachbarn hörten in dieser Zeit einen umherfahrenden Schrottsammler. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Sprinter mit BO-Kennzeichen handeln. Weitere Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.



