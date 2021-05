Wissen – Schrottdiebstahl

57537 Wissen, Böhmerstr. 119 (ots) – In der Zeit von Do. 27.05.2021, 16:00 Uhr bis Fr. 28.05.2021, 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter unterhalb einer Firmenhalle im Freien angesammeltes Altmetall im Wert von ca. 100,-EUR. Täterhinweise bestehen nicht. Zeugen, die Hinweise zu Schrottsammlern in dieser Zeit geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

57537 Wissen, Böhmerstr. 119 (ots) – In der Zeit von Do., 27.05.2021, 16:00 Uhr bis Fr., 28.05.2021, 07:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter unterhalb einer Firmenhalle im Freien angesammeltes Altmetall im Wert von ca. 100,-EUR. Täterhinweise bestehen nicht. Zeugen, die Hinweise zu Schrottsammlern in dieser Zeit geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



