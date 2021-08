Wissen – Saunabrand

57537 Wissen, Hachenburger Str. (ots) – Am Mi. 25.08.2021, gegen 17:25 Uhr, kam es zu einem Saunabrand in der Hachenburger Str.

57537 Wissen, Hachenburger Str. (ots) – Am Mi., 25.08.2021, gegen 17:25 Uhr, kam es zu einem Saunabrand in der Hachenburger Str. Der Hauseigentümer hatte eigenen Angaben zufolge versehentlich im Keller den falschen Schalter betätigt, sodass hier statt das Licht einzuschalten der Saunabetrieb gestartet wurde. Einige Zeit später bemerkte er aufsteigenden Rauch und alarmierte sofort die Feuerwehr. Die Feuerwehr Wissen rückte mit ca. 50 Wehrleuten aus und konnte den Brand schnell löschen. An der Sauna entstand Sachschaden.



