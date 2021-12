Wissen – Sachbeschädigung / randalierende Jugendliche

57537 Wissen, Steinbuschanlage (ots) – Am Fr. 17.12.2021, gegen 21:30 Uhr, meldeten Anwohner randalierende und grölende Jugendliche in der Steinbuschanlage.

Am Fr., 17.12.2021, gegen 21:30 Uhr, meldeten Anwohner randalierende und grölende Jugendliche in der Steinbuschanlage. Nach dem Eintreffen der Polizei ergriffen die Jugendlichen bei Erkennen des Streifenwagens direkt die Flucht. Eine 17-Jährige konnte festgehalten werden. Vor Ort wurde ein Scherbenmeer von zerworfenen Flaschen und Müll angetroffen. Außerdem war ein Holztisch beschädigt worden. Die Polizeiwache Wissen bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu den Jugendlichen geben können, sich zu melden.



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



