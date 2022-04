Wissen – Sachbeschädigung in kath. Kirche

57581 Katzwinkel-Elkhausen, Kirchstr. 11, kath. Kirche (ots) – In der Zeit von Ostermontag, 18.04.2022, 18:00 Uhr bis Di. 19.04.2022, 11:20 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in der Katholischen Kirche St. Bonifatius in Elkhausen. Eine bislang unbekannte Person stellte vermutlich fahrlässig eine brennende Kerze auf eine Osterkrippe an der Stirnseite des rechten Seitenschiffs.

In der Zeit von Ostermontag, 18.04.2022, 18:00 Uhr bis Di., 19.04.2022, 11:20 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in der Katholischen Kirche St. Bonifatius in Elkhausen. Eine bislang unbekannte Person stellte vermutlich fahrlässig eine brennende Kerze auf eine Osterkrippe an der Stirnseite des rechten Seitenschiffs. Aus bislang unbekannten Gründen schmorte die aus Bastelbeton und Styroporblock hergestellte Ostergrippe komplett ab. Der durch das schmelzende Styropor entstehende Ruß zog durch die komplette Kirche und bedeckte Wände, Decken, Boden sowie auch Kirchenbänke und Altar. Die Reinigungskosten dürften beträchtlich sein. Die Osterkrippe war nicht geeignet oder bestimmt zum Abstellen brennender Kerzen. Ein entsprechender Hinweis wurde jedoch nicht angebracht. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



