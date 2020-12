Archivierter Artikel vom 14.09.2020, 09:00 Uhr

57587 Birken-Honigsessen K77, Wippetal / Eisbachhütte (ots) – Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Fr. 11.09.2020, 14:00 Uhr bis Sa. 12.09.2020, 08:30 Uhr, die Ruhebank in der Eisbachhütte.

57587 Birken-Honigsessen K77, Wippetal / Eisbachhütte (ots) – Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Fr., 11.09.2020, 14:00 Uhr bis Sa., 12.09.2020, 08:30 Uhr, die Ruhebank in der Eisbachhütte. Außerdem wurden insgesamt 6 Leitpfosten an der K 77 zum Teil mit Verankerung aus dem Boden ausgerissen und in die angrenzende Wiese und den Wipperbach geworfen. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass 2 Warnbaken, die zur Absicherung einer abgesenkten Schutzplanke aufgestellt waren, ebenfalls in den Wipperbach geworfen wurden. Darüber hinaus stand rechts neben der Hütte ein Hochsitz, der dort nicht hingehört. Er war offensichtlich dorthin verbracht worden und war auch leicht beschädigt. Hinweise zu den vermutlich jugendlichen Tätern nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell