57537 Wissen, Nisterstr. 40 (ots) – In der Zeit bis Fr. 04.12.2020, 18:00 Uhr, wurde wiederholt ein Stromverteilerkasten an der Einmündung Nisterstr.

57537 Wissen, Nisterstr. 40 (ots) – In der Zeit bis Fr., 04.12.2020, 18:00 Uhr, wurde wiederholt ein Stromverteilerkasten an der Einmündung Nisterstr./Koblenzer Str. von unbekannten Tätern aufgebrochen. Das Kastengehäuse wies im Schlossbereich frische Hebelspuren auf. Im Kasteninneren steckte ein Inbusschlüssel, mit welchem vermutlich Schraubverbindungen gelöst werden sollten. Am Stromverteilerkasten entstand Sachschaden. Hinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.



