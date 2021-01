Archivierter Artikel vom 30.11.2020, 12:20 Uhr

57537 Wissen, Heisterstr./Nassauer Str. (ots) – Unbekannte Täter beschädigten am vorletzten Wochenende, 12./22.11.2020 und am letzten Wochenende 28/29.11.2020, den Stromverteilerkasten im Bereich der aufgestellten Altglas-Conatainer in der Heisterstr./Nassauer Str. Der Verteilerkasten wurde gezielt aufgebrochen, um die Sicherungen herauszudrehen und die Straßenbeleuchtung in der Hachenburger Str. und Oststr. außer Betrieb zu setzen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



