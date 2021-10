Wissen – Sachbeschädigung an Pkw

57537 Wissen, Hüttenstr. 1 (ots) – Am Mo. 25.10.2021, gegen 20:30 Uhr, beschädigten zwei unbekannte Täter einen geparkten Transporter VW Bus, indem sie beide Spiegel an dem Fahrzeug abtraten.

Am Mo., 25.10.2021, gegen 20:30 Uhr, beschädigten zwei unbekannte Täter einen geparkten Transporter VW Bus, indem sie beide Spiegel an dem Fahrzeug abtraten. Die beiden Personen wurden hierbei von Zeugen beobachtet und wie folgt beschrieben: Beide männlich, ca. 20-25 Jahre alt, vermutlich Araber oder Syrer; einer etwas dickere Figur, hellbraune Haare, leichter Bart, trug helle Jacke; der andere schwarze Haare, leichter Bart, trug dunkle Jacke.

Die unbekannten Täter waren bereits vorher durch ihr Verhalten in dem Bereich aufgefallen. Zeugen, die ebenfalls verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der beiden unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Wissen in Verbindung zusetzen.



