Wissen – Sachbeschädigung an Pkw

57537 Wissen, Im Kreuztal 95 (ots) –



In der Zeit von Fr., 08.10.2021, 17:00 Uhr, bis Sa., 09.10.2021, 14:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den Pkw Seat Leon eines 51-jährigen Fahrzeughalters. Das Fahrzeug war am Fahrbahnrand geparkt und wurde mittels eines spitzen Gegenstandes auf der gesamten rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



