Wissen – Sachbeschädigung an Pkw

57537 Wissen, Steinbuschstr. 10 (ots) – Ein unbekannter Täter*in beschädigte am Fr., 09.07.2021, gegen 09:15 Uhr, offenbar gezielt einen geparkten Pkw Mercedes, indem mehrfach mit einem Hammer auf das Fahrzeug eingeschlagen wurde. An dem Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 4000,-EUR. Der unbekannte Täter*in wurde wie folgt beschrieben: vermutl. männlich, schlank, ca. 175-180 cm groß, 20-30 Jahre alt, schwarzer Kapuzenpulli mit Aufschrift, trug eine Maske und führte einen Rucksack mit sich. Der unbekannte Täter*in hielt sich zuvor in der Steinbuschanlage auf und saß dort auf einem Baumstamm. Zeugen, die weitere sachdienliche Angaben zu der Person des unbekannten Täters*in geben können werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



