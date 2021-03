Wissen – Sachbeschädigung an Pkw

57537 Wissen, Im alten Garten 5 (ots) – In der Zeit von Mi. 10.03.2021, 17:00 Uhr bis zum Do. 11.03.2021, 12:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den Pkw Toyota Avensis eines 61-jährigen Fahrzeughalters auf dem Stellplatz vor dem Haus.

57537 Wissen, Im alten Garten 5 (ots) – In der Zeit von Mi., 10.03.2021, 17:00 Uhr bis zum Do., 11.03.2021, 12:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den Pkw Toyota Avensis eines 61-jährigen Fahrzeughalters auf dem Stellplatz vor dem Haus. Die nahezu gesamte hintere linke Tür des Fahrzeugs war mit eingetrockneter schwarzer Farbe belegt. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell