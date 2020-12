Archivierter Artikel vom 04.08.2020, 08:20 Uhr

57537 Wissen, Im Kreuztal und Stadionstr. (ots) – In der Zeit von Sa. 01.08.2020, 20:00 Uhr bis So. 02.08.2020, 11:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den weißen Pkw Opel Insignia eines 40-jährigen Fahrzeughalters.

57537 Wissen, Im Kreuztal und Stadionstr. (ots) – In der Zeit von Sa., 01.08.2020, 20:00 Uhr bis So., 02.08.2020, 11:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter den weißen Pkw Opel Insignia eines 40-jährigen Fahrzeughalters. Der Pkw war zunächst bis 22:00 Uhr in der Stadionstr. Höhe Stadion-Gaststätte und anschließend Im Kreuztal 72 abgestellt. Mittels eines spitzen Gegenstandes wurde das Fahrzeug rundherum zerkratzt. Der Schaden beträgt ca. 2000,-EUR. Es könnte sich auch um die Tat von Kindern handeln. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell