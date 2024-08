Wissen

Wissen – Sachbeschädigung an mehreren Autos

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 30. auf 31.08.2024, wurden drei Autos beschädigt, die in Wissen in der Böhmerstraße von der Wilhelm-Busch-Schule geparkt waren.