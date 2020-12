Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 10:11 Uhr

57587 Birken-Honigsessen, Hauptstr. 119 (ots) – In der Zeit von Fr., 13.11.2020, 20:00 Uhr bis Sa., 14.11.2020, 09:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein Fenster in der 1. Etage eines Mehrfamilienhaus. Hierbei durchschlug ein ca. 5mm rundes Kupferkügelchen den Rollladen und prallte dann gegen das äußere Glas der doppeltverglasten Scheibe. Das Kügelchen könnte mit einer erlaubnisfreien Feder- oder Druckluftwaffe oder auch mit einer Handschleuder verschossen worden sein. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



