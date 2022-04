Wissen – Sachbeschädigung an einem Wegekreuz / Christusfigur

57537 Wissen, Brixiusstr. 4 (ots) – In der Zeit von Di. 19.04.2022, 18:00 Uhr bis Mi. 20.04.2022, 10:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Christusfigur an dem Wegekreuz.

In der Zeit von Di., 19.04.2022, 18:00 Uhr bis Mi., 20.04.2022, 10:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Christusfigur an dem Wegekreuz. Beide Arme der Figur wurden abgeschlagen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Wegekreuzes gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



