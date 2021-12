Wissen – Sachbeschädigung

57537 Wissen, Hachenburger Str. (ots) – Unbekannte Täter beschädigten am Fr. 10.12.2021, gegen 23:30 Uhr, einen Fensterrollladen an dem Haus Hachenburger Str.

Unbekannte Täter beschädigten am Fr. 10.12.2021, gegen 23:30 Uhr, einen Fensterrollladen an dem Haus Hachenburger Str. 2. Der Geschädigte bemerkte zur angegebenen Zeit einen lauten Knall; ähnlich einem Feuerwerkskörper. Erst am nächsten Tag stellte er eine Beschädigung am Rollladen des Erdgeschossfensters fest. Die Lamellen des Rollladens wiesen mehrere kreisrunde Löcher in verschiedenen Durchmessern (0,8-1,3 cm) auf. Ein durchschlagendes Geschoss beschädigte auch die dahinter befindliche Scheibe. Reste von Feuerwerkskörpern konnten nicht aufgefunden werden. Die Verursachung der Beschädigungen ist unklar. Etwaige Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



