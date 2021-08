Wissen – Sachbeschädigung

57587 Birken-Honigsessen, K 77, Wippetal, Eisbachhütte (ots) – Unbekannte, mutmaßlich jugendliche Täter, randalierten in der Zeit von Sa. 28.08.2021, 18:00 Uhr bis So. 29.08.2021, 12:20 Uhr, an der Eisbachhütte im Wippetal.

57587 Birken-Honigsessen, K 77, Wippetal, Eisbachhütte (ots) – Unbekannte, mutmaßlich jugendliche Täter, randalierten in der Zeit von Sa., 28.08.2021, 18:00 Uhr bis So., 29.08.2021, 12:20 Uhr, an der Eisbachhütte im Wippetal. Hierbei rissen sie insgesamt 4 Leitpfosten aus der Verankerung und warfen diese in den Bachlauf. Außerdem beschädigten sie ein Hinweisschild. Vor der Hütte lagen unzählige Glasscherben von kaputtgeworfenen Glasflaschen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



