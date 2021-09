Wissen – Rollerdiebstahl

57537 Wissen, Schubertstr. und Robert-Koch-Str. (ots) – In der Nacht von Mi. 08.09.2021, 18:00 Uhr bis Do. 09.09.2021, 08:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Mofa-Roller der Marke Pegasus, Modell Sky, Farbe rot, Versicherungskennzeichen 541AIG, in der Schubertstr.

In der Nacht von Mi., 08.09.2021, 18:00 Uhr bis Do., 09.09.2021, 08:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Mofa-Roller der Marke Pegasus, Modell Sky, Farbe rot, Versicherungskennzeichen 541AIG, in der Schubertstr. Das Mofa war mit einem Lenkradschloss gesichert. Ein weiterer Mofa-Roller der Marke Piaggio wurde am 09.09.2021, gegen 07:10 Uhr, unter der Siegbrücke Holschbacher Str. im Uferbereich aufgefunden. Ermittlungen ergaben, dass der Roller zuvor in der Robert-Koch-Str. gestohlen wurde. Dieser Roller war nicht gesichert, jedoch aufgrund eines Defektes nicht fahrbreit. Der Roller muss von den unbekannten Tätern durch Rollenlassen bzw. Schieben an den Auffindeort verbracht worden sein. Das Fahrzeug wies erhebliche Beschädigungen auf. Hinweise zu den beiden Rollerdiebstählen nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



