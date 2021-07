Wissen – Kraftfahrzeugdiebstahl

57537 Wissen, Löhgartenstr. 3 (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mi. 07.07.2021, 22:00 Uhr zum Do. 08.07.2021, 07:00 Uhr, das vor dem Wohnhaus des Geschädigten auf einer Wiese abgestellte Quad Kwang Yang mit dem amtlichen Kennzeichen: AK-W353.

57537 Wissen, Löhgartenstr. 3 (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Mi., 07.07.2021, 22:00 Uhr zum Do., 08.07.2021, 07:00 Uhr, das vor dem Wohnhaus des Geschädigten auf einer Wiese abgestellte Quad Kwang Yang mit dem amtlichen Kennzeichen: AK-W353. Das Fahrzeug war durch Lenkersperre gegen Wegnahme gesichert. Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



