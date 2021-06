Wissen – Kraftfahrzeugdiebstahl

, Di./Mi. 15./16.06.2021, in der Zeit von 22:00 bis 12:10 Uhr, einen roten Pkw Chevrolet Camaro mit dem amtlichen Kennzeichen AK-OH6. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz hinter dem Stadion Wissen / Hundeausbildungsplatz. Von vorne bis hinten sind über das gesamte Fahrzeug zwei schwarze Deko-Streifen aufgebracht. Außerdem sind an dem Sportwagen schwarze Felgen montiert. Hinweise werden an die Polizeiwache Wissen und die Kriminalinspektion Betzdorf erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



