Wissen – Kennzeichendiebstahl

57581 Katzwinkel, Barbarastr., Parkplatz (ots) – Unbekannte Täter entwendeten am Mo., 26.07.2021, in der Zeit von 19:00-21:15 Uhr, an dem geparkten Pkw VW Golf die beiden angebrachten amtlichen Kennzeichen AK-WE580. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



