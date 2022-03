Wissen – Hövels – Einbruch in eine Gartenhütte

Wissen. Hövels (ots). Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag, 18.19.03.2022, in der Hauptstraße in Hövels in ein Gartenhaus ein.

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag, 18./19.03.2022, in der Hauptstraße in Hövels in ein Gartenhaus ein. Die Täter zerschlugen dazu Fenster, beschädigten die Einrichtung der Gartenhütte und entwendeten Zigaretten.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.



