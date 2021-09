Wissen – Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr durch Fahrzeugbeschuss mit einer Softair-Waffe

57537 Mittelhof, K 127 (ots) – Am Do. 16.09.2021, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mietwagen Citroen die K 127 aus Richtung Elbergrund/L 278 kommend in Richtung Mittelhof.

Am Do., 16.09.2021, gegen 15:10 Uhr, befuhr ein 47-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mietwagen Citroen die K 127 aus Richtung Elbergrund/L 278 kommend in Richtung Mittelhof. In der letzten Rechtskurve kurz vor der Ortslage Mittelhof gab es nach Angaben des 47-Jährigen plötzlich einen lauten Knall, welcher zunächst nicht zugeordnet werden konnte. Später entdeckte er einen frischen Einschlag im rechten Bereich der Windschutzscheibe seines Fahrzeuges. Dort steckte eine kleine weiße Kugel eine Softair-Waffe, welche die Windschutzscheibe aber nicht durchschlagen hatte. Offensichtlich wurde das Fahrzeug während der Fahrt mit einer Softair-Waffe beschossen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Ortsrandes von Mittelhof gemacht haben oder Hinweise zu dem möglichen Schützen geben können werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



