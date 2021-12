Wissen – gefährliche Körperverletzung

57537 Wissen, Langstr. (ots) – Am So. 19.12.2021, gegen 21:45 Uhr, brachte eine 38-jährige Frau ihren Hausmüll nach draußen.

Am So., 19.12.2021, gegen 21:45 Uhr, brachte eine 38-jährige Frau ihren Hausmüll nach draußen. Dabei wurde sie nach eigenen Angaben von einem unbekannten Mann mit einem Pfefferspraystoß ins Gesicht angegriffen. Ein Rettungswagen wurde angefordert. Die 38-Jährige konnte keinerlei Angaben zu dem unbekannten Täter geben. Ein Zeuge hatte vom Fenster aus eine männliche Person mit „wenig Haaren“, dunkel gekleidet über die Langstr. weglaufen sehen. An der dunklen Hose befanden sich Leuchtreflektoren. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.



