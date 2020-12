Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 10:30 Uhr

57537 Wissen, Rathausstr. (ots) – Am So. 20.09.2020, gegen 00:23 Uhr, kam es auf dem Gehweg vor einer Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

57537 Wissen, Rathausstr. (ots) – Am So., 20.09.2020, gegen 00:23 Uhr, kam es auf dem Gehweg vor einer Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Verlauf erlitt ein 39-jähriger Geschädigter eine Kopfplatzwunde, welche im Krankenhaus behandelt werden musste. Der Geschädigte selbst konnte infolge seines Alkoholisierungsgrades keine detaillierten Angaben zu dem Tatgeschehen und dem/den möglichen Tätern machen. Aufgrund des Verletzungsbildes erscheint aber eine Schlagverletzung mit einem Gegenstand wahrscheinlich. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell