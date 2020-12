Archivierter Artikel vom 10.08.2020, 08:50 Uhr

57537 Wissen, Hufenhardt (ots) – Am So. 09.08.2020, gegen 14:45 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiwache Wissen einen Pkw Fiat einer Verkehrskontrolle.

57537 Wissen, Hufenhardt (ots) – Am So., 09.08.2020, gegen 14:45 Uhr, unterzogen Beamte der Polizeiwache Wissen einen Pkw Fiat einer Verkehrskontrolle. Bei der Überprüfung der 38-jährigen Fahrzeugführerin wurden drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt. Ein später durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf die Aufnahme von Amfetamin. Eine Blutprobe wurde angeordnet und ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell