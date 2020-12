57537 Wissen, Bahnhofstr. (ots) – Am Do. 26.11.2020, gegen 21:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf einen Rollerfahrer.

57537 Wissen, Bahnhofstr. (ots) – Am Do., 26.11.2020, gegen 21:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf einen Rollerfahrer. Bei der Überprüfung des 36-jährigen Fahrzeugführers bemerkten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten. Der Konsum von Cannabis wurde von dem 36-Jährigen eingeräumt. Außerdem bestand für den Roller kein Versicherungsschutz. An dem Zweirad war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 angebracht. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Als weitere Maßnahmen folgte eine Blutentnahme. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.



