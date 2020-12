Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 12:00 Uhr

57581 Katzwinkel, Knappenstr. (ots) – Anlassunabhängig kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf am Sa., 29.08.2020, gegen 00:10 Uhr, den Fahrzeugführer eines Rollers. Während der Überprüfung des 35-Jährigen ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass er unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln stehen könnte. Der Konsum eines Joints wurde eingeräumt. Der 35-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Außerdem waren an dem Roller Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2016 angebracht, sodass der Roller auch ohne Versicherungsschutz geführt wurde. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.



