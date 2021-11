Wissen – Fahren ohne Fahrerlaubnis

57537 Wissen, Blähaustr. (ots) – Im Rahmen einer Zivilstreife bemerkten Beamte der Polizeiwache Wissen am Do. 18.11.2021, gegen 14:24 Uhr, im Stadtgebiet Wissen einen 45-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai.

Im Rahmen einer Zivilstreife bemerkten Beamte der Polizeiwache Wissen am Do., 18.11.2021, gegen 14:24 Uhr, im Stadtgebiet Wissen einen 45-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Hyundai. Aufgrund eines zurückliegenden Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr war den Beamten der 45-Jährige als auch sein mitgeführter Pkw bekannt. Nach einer kurzen Nachfahrt konnte das Fahrzeug in der Blähaustr. angehalten und kontrolliert werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein erneutes Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



