Wissen – Fahren ohne Fahrerlaubnis

57537 Hövels, Wingertshardt, B 62 (ots) – Am So. 12.09.2021, gegen 15:24 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen im Rahmen einer Standkontrolle den Fahrzeugführer eines Pkw Ford Fiesta.

57537 Hövels, Wingertshardt, B 62 (ots) –



Am So., 12.09.2021, gegen 15:24 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen im Rahmen einer Standkontrolle den Fahrzeugführer eines Pkw Ford Fiesta. Der 19-jährige Fahrer gab auf Frage gleich zu nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Führern eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell