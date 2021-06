Wissen – Fahren ohne Fahrerlaubnis

57537 Wissen, Bahnhofstr. (ots) – Am So. 20.06.2021, gegen 11:03 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Pkw Opel Corsa.

57537 Wissen, Bahnhofstr. (ots) – Am So., 20.06.2021, gegen 11:03 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen Pkw Opel Corsa. Der 37-jährige Fahrzeugführer konnte zwar einen Führerschein vorzeigen; die Fahrerlaubnis war ihm aber durch die Kreisverwaltung bereits entzogen worden. Er händigte daraufhin seinen Führerschein aus. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.



