Wissen – Fahren ohne Fahrerlaubnis

57537 Wissen, Hermannstr. (ots) – Am Fr. 19.03.2021, gegen 14:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen einen Pkw Mercedes.

57537 Wissen, Hermannstr. (ots) – Am Fr., 19.03.2021, gegen 14:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen einen Pkw Mercedes. Die 42-jährige Fahrzeugführerin legte einen rumänischen Führerschein vor. Aufgrund eines Sperrvermerks bestand keine gültige Fahrerlaubnis in Deutschland. Insoweit führte die 42-Jährige das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den 48-jährigen Fahrzeughalter wurde ein gesondertes Ermittlungsverfahren wegen Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell