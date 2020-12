Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 08:30 Uhr

57537 Wissen, Koblenzer Str. (ots) – Am Di., 17.11.2020, gegen 16:25 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiwache Wissen einen Transporter. Nach Ansprache und Frage nach der Fahrerlaubnis gab der 28-jährige Fahrzeugführer sofort an, dass er seinen Führerschein nach „Flensburg“ habe senden müssen und demzufolge nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Gegen den 28-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen Führen eines Fahrzeugs ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



