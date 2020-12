Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 09:00 Uhr

57537 Wissen, Holschbacher Str. (ots) – Am Sa. 10.10.20202, gegen 17:15 Uhr, führten Beamte der Polizeiwache Wissen eine Verkehrsüberwachung an der Umleitungsstrecke Am Güterbahnhof/ Holschbacher Str.

57537 Wissen, Holschbacher Str. (ots) – Am Sa., 10.10.20202, gegen 17:15 Uhr, führten Beamte der Polizeiwache Wissen eine Verkehrsüberwachung an der Umleitungsstrecke Am Güterbahnhof/ Holschbacher Str. durch. Hierbei fiel ihnen ein Roller Yamaha mit überlauter Geräuschentwicklung auf. Dieser wurde bergauf mit deutlich höherer Geschwindigkeit hinter einem Kleinkraftrad beobachtet. Nach dem Anhalten des Rollers konnte der 16-jährige Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis für den führerscheinpflichtigen Roller vorlegen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell