57537 Wissen, Altenbrendebach 27 (ots) – Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Mi., 28.10.2020, 18:00 Uhr bis Fr., 30.10.2020, 14:00 Uhr in ein Nebengebäude einer Bauunternehmung ein. An der ehemaligen Scheune wurde das Vorhängeschloss aufgebrochen und eine Rüttelplatte und ein Nassschneidegerät entwendet. Der Schaden beträgt ca. 4000,-EUR. Aufgrund des Gewichts der Rüttelplatte müssen mindestens 2-3 unbekannte Täter arbeitsteilig bei dem Diebstahl vorgegangen sein. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



