Wissen – Einbruch in ehemaliges Kolpinghaus

57537 Wissen, Hachenburger Str. 177 (ots) – Am 22.01.2021, gegen 20:50 Uhr, meldete ein Zeuge, dass in dem leerstehenden Kolpinghaus in der Hachenburger Straße in Wissen ein Lichtschein zu sehen sei und vermutlich dort eingebrochen werde.