Wissen – Diebstahl von Holzstämmen

57537 Forst, Waldstück / Plantage an L 267 (ots) – Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Fr. 15.10.2021 bis Fr. 22.10.2021 zwei Kirschbaumstämme von einer Plantage.

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Fr., 15.10.2021 bis Fr. 22.10.2021 zwei Kirschbaumstämme von einer Plantage. Aufgrund der Größe der Stämme (3,5 und 2,5 Meter Länge) muss der Diebstahl arbeitsteilig von mehreren Personen durchgeführt worden sein. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



