Wissen – Diebstahl eines Kraftrades

57537 Wissen, Schloßstr. 2 (ots) – Der 62-jährige Geschädigte stellte am So. 20.06.2021, sein Motorrad Honda VT600C, mit amtlichen Kennzeichen EMD-ST9, pannenbedingt am Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen ab und bemerkte bei geplanter Wiederabholung am Di. 22.06.2021, gegen 09:00 Uhr, die offensichtliche Entwendung des Fahrzeuges.

57537 Wissen, Schloßstr. 2 (ots) – Der 62-jährige Geschädigte stellte am So., 20.06.2021, sein Motorrad Honda VT600C, mit amtlichen Kennzeichen EMD-ST9, pannenbedingt am Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen ab und bemerkte bei geplanter Wiederabholung am Di., 22.06.2021, gegen 09:00 Uhr, die offensichtliche Entwendung des Fahrzeuges. Am Mo., 21.06.2021, 16:00 Uhr, wurde das Fahrzeug durch ihn bei einer Vorbeifahrt noch gesehen.

Zeugenhinweise werden an die Polizeiwache Wissen erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, PHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell