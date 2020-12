Archivierter Artikel vom 24.08.2020, 12:30 Uhr

57537 Wissen, Bahnhofstr. 2, Parkdeck Regio-Bahnhof (ots) – Eine 29-jährige Geschädigte stellte ihr Fahrrad, ein silbernes Mountain-Bike mit blau-lackiertem Lenker, Hersteller: Vaterland, Modell: EX620, am Sa., 22.08.2020, gegen 18:00 Uhr, auf dem Parkdeck des Regio-Bahnhofes ab. Als sie am 23.08.2020, gegen 01:00 Uhr, die Heimreise antreten wollte, musste sie feststellen, dass das Mountain-Bike entwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizeiwache Wissen entgegen.



