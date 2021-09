Wissen – Diebstahl einer Kettensäge

57537 Wissen, Waldgebiet „Kucksberg“ (ots) – Während der Durchführung von Forst-Arbeiten entwendeten unbekannte Täter am Fr. 24.09.2021, in einem unbeobachteten Moment der Zeit zwischen 15:10 und 15:45 Uhr, eine neu- und hochwertige Kettensäge der Marke Echo, Farbe orange, Schwert Echo 40cm, NP ca. 830 EUR, von der Ladefläche eines Unimogs. Möglicherweise wies die Säge noch den Händleraufkleber „Rosenbauer/Wallmenroth“ auf.

57537 Wissen, Waldgebiet „Kucksberg“ (ots) –



Während der Durchführung von Forst-Arbeiten entwendeten unbekannte Täter am Fr., 24.09.2021, in einem unbeobachteten Moment der Zeit zwischen 15:10 und 15:45 Uhr, eine neu- und hochwertige Kettensäge der Marke Echo, Farbe orange, Schwert Echo 40cm, NP ca. 830 EUR, von der Ladefläche eines Unimogs. Möglicherweise wies die Säge noch den Händleraufkleber „Rosenbauer/Wallmenroth“ auf. Zeugen, die verdächtige Personen mit einer Kettensäge aus dem Wald haben kommen sehen oder sonstige sachdienliche Hinweise zu dem/den unbekannten Täter/n geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiwache Wissen

Rainer Greb, EPHK

Telefon: 02742-9350

pwwissen@polizei.rlp.de



