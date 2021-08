Windschutzscheibe beschädigt

Am Mittwochabend, gegen 17:50 Uhr befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer die B 42 aus Richtung Bonn kommend in Fahrtrichtung Linz.

Kurz vor der Aral-Tankstelle an der B 42 ereignete sich plötzlich und unerwartet eine Beschädigung an der Windschutzscheibe, ähnlich eines Steinschlages. Der Mann erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei, sofortige Ermittlungen an der Ereignisstelle verliefen negativ. Bislang ist die Schadensursache ungeklärt. Hinweise an die Polizei in Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de



