Wildunfall mit hohem Sachschaden

Freitag, 22.10.2021, 17:00 Uhr. Ein Fahrzeugführer, der mit seinem PKW die B62/Bahnhofstraße von Nisterbrück in Fahrtrichtung Wissen Innenstadt befuhr versuchte einem Waschbären, der plötzlich die Straße querte, auszuweichen.

Dabei verlor er die Kontrolle über seinen PKW und prallte gegen die oberirdische Absicherung einer Fußgängerunterführung.

Am PKW, sowie an der Absicherung entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden dürfte mehr als 25.000 Euro betragen. Die Bergung des verunfallten PKW wurde durch Kräfte der FFW Wissen unterstützt. Ebenfalls war die Straßenmeisterei Altenkirchen im Einsatz.



