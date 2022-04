Buchholz

Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstagvormittag fiel den Polizeibeamten im Rahmen der Streife in der Jungerother Straße in Buchholz (WW) ein PKW Fahrer im mittleren Erwachsenenalter auf, von dem bekannt war, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.