Gebhardshain

Widerstandshandlung nach Trunkenheitsfahrt

Von Polizeidirektion Neuwied, Rhein (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Am Sonntag, dem 21.04.2024, gegen 00:20 Uhr, führte eine Streife der Polizeiinspektion in Betzdorf in der Ortslage Gebhardshain eine Verkehrskontrolle durch.