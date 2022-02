Widerstand – Polizisten mit Messer bedroht

Linz am Rhein (ots). Am Sonntagabend meldete ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn der Polizeiinspektion in Linz einen Fahrgast, der keine gültige Fahrkarte vorzeigen konnte.

Der Mann weigere sich, die Personalien anzugeben. Nachdem der Zug in den Linzer Bahnhof eingefahren war, wurde er von der Polizei im Zugabteil überprüft. Bei dem Mann handelte es sich um einen 22-jährigen aus Neuwied. Nach Personalienfeststellung wurde er aufgefordert, den Zug zu verlassen. Nachdem er sich der Aufforderung widersetzte, sprang er auf und zog ein Messer aus der Tasche und bedrohte damit die eingesetzten Beamten. Nach Einsatz des Pfeffersprays konnte der Mann überwältigt und fixiert werden. Im Anschluss wurde er aus dem Zug verbracht und von der Polizei in Gewahrsam genommen. Während des Einsatzes hyperventilierte eine unbeteiligte Frau im Zug vor Aufregung, so dass sie noch ärztlich behandelt werden musste. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Neuwieder bereits zuvor am Bahnhof in Rheinbrohl des Zuges verwiesen wurde. Hier stellte er sich vor den anfahrenden Zug und blockierte die Anfahrt. In der Folge nahm er einen Stein aus dem Gleisbett und warf damit die Scheibe des Führerhauses ein, wodurch die Lok beschädigt wurde.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0

www.polizei.rlp.de/pi.linz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell